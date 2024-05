Es war ein sozialdemokratisches Elternhaus, in das Gisela May am 31. Mai 1924 in der »Lotte«-Stadt Wetzlar hineingeboren wurde. Sie erwies sich schnell als musikalisch und verliebte sich in ihren Klavierlehrer, der 1943 als Widerstandskämpfer von den Nazis hingerichtet wurde. Auch ihr geliebter Bruder Ulrich wurde ihr durch den Krieg genommen, Ereignisse, die die May fürs Leben prägten.

Dass sie ...