Von Anfang an war sie problematisch, nun hat die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sie gestrichen: Die Zulage für Erzieherinnen und Erzieher, die an sozialen Brennpunktschulen arbeiten, soll zum 1. Oktober rückabgewickelt werden.

Am Dienstag dieser Woche habe die Bildungsverwaltung die betroffenen Beschäftigten darüber informiert, teilte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Berlin in einer Erklärung mit, in der sie dieses Vorgehe...