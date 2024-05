Die letzte aktuelle Karikatur über Weidel und Le Pen stammt vom vergangenen Freitag, und am Montag abend starb der Zeichner Rainer Hachfeld plötzlich an einem Herzinfarkt. Am 9. März war er 85 Jahre alt geworden.

Rainer Hachfeld kam 1939 in Ludwigshafen als Sohn des Satirikers Eckart Hachfeld zur Welt und lebte seit 1952 in (West-)Berlin. Von 1956 bis 1960 studierte er die Fächer Bühnenbild und Trickfilm an der dortigen Meisterschule für das Kunsthandwerk. Seit d...