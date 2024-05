Die Rampage-Musiker haben zuvor in diversen Bands gespielt, aber für ihr Debüt »Victims of Rock« von 1981 sehen sie zum ersten Mal echte Aufnahmeräume von innen, und das hört man. Die vier Hamburger um den späteren Helloween- und Masterplan-Gitarristen Roland Grapow können spielen, wissen aber noch nicht so richtig, wie sie klingen wollen. Auch Herbert Böhme und seinen Eleven vom Hafenklang-Studio merkt man an, dass sie sich bei dieser Musik nicht wirklich auskennen...