Tausend Jobs im Märchenschloss

Die guten Geister von Schwerin

»Ich glaub’, wenn wir in den Himmel kämen, so müßten wir donnern helfen«, sagt Georg Büchners Woyzeck. Und so muss man auch im Diesseits noch im Märchen schuften, damit es geschieht. Im Schweriner Schloss wird gegärtnert und gehausmeistert, damit es nicht auseinanderfällt. D 2022.

NDR, 15.00 Uhr

Gebirgsbach, Moor und Steppensee

Die faszinierenden Farben des Wassers

Quietschbuntes Österreich: Smaragdgrüne ...