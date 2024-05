Schreyer, Kahane, Sakowski

Ältere Leser haben noch den Vorspann der Reihe um »Prof. Flimmrich« des Kinderfernsehens vor Augen, in dem der gezeichnete Schauspieler Walter E. Fuß im weißen Professorenkittel einen Filmprojektor betätigt. Solche Vorspanne schuf der Dresdner Kameramann und Animationsregisseur Manfred Schreyer, der am Donnerstag 90 Jahre alt wird. Seine Produktionen liefen nicht beim spielfilmorientierten Prof. Flimmrich, eher am Wochenende bei »Meister Nadelöhr«. Seit Ende der 50e...