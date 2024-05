Argentiniens rechter Präsident Javier Milei baut seine Regierung um. Am Montag (Ortszeit) feuerte er seinen Kabinettschef Nicolás Posse und setzte den bisherigen Innenminister Guillermo Francos an dessen Stelle. Nach offizieller Darstellung war Posse wegen »unterschiedlicher Kriterien und Erwartungen in bezug auf den Fortschritt der Regierung und der ihr anvertrauten Aufgaben« von seinem Amt zurückgetreten, was Milei akzeptiert habe. Die Ankündigung erfolgte wenige ...