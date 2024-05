Im Iran wird am 28. Juni ein Nachfolger für Präsident Ebrahim Raisi gewählt, der am 19. Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kam. Ab Donnerstag können sich Bewerber für das Amt bei der zentralen Wahlleitung registrieren lassen. Die Frist endet am Montag nächster Woche.

Danach tritt der »Wächterrat« in Aktion, der bei allen Wahlen über die Zulassung zur Kandidatur entscheidet und stets die meisten Bewerber von vornherein zurückweist. Die jeweiligen Ablehnungsb...