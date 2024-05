Der Osten der Bundesrepublik hat immer mal Konjunktur. Derzeit ist die Aufmerksamkeit hoch. Das liegt nicht nur an Büchern wie denen von Dirk Oschmann oder Katja Hoyer, die die herrschende westdeutsche Erzählung über Ostdeutschland zumindest teilweise in Frage stellen. Hinzu kommt, dass im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gewählt wird. Am vergangenen Samstag hatte das Sozialkombinat Ost nach Magdeburg zur sogenannten Ostdeutschlandkonferenz geladen. G...