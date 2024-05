Es ist eine Art Empfangskomitee. Bullis der Polizei bilden einen Halbkreis am Bahnhofsvorplatz in Wolfsburg, Stoßstange an Stoßstange. Vor den uniformen Vehikeln stehen Uniformierte in voller Montur. Kein Ausbüxen möglich. Checkpoint! Eine blechern klingende Stimme sagt durch den Lautsprecher: »Wir werden jetzt sogenannte Sichtkontrollen freigeben, daraus können sich natürlich auch Durchsuchungsmaßnahmen ergeben.« Ein ungläubiges »Waaas?« raunt durch die Menge. Eini...