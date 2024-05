Lassen Werk und Künstler sich trennen? Vom Leben längst beantwortet, ist diese Frage zum Gegenstand einer Studie an der Humboldt-Universität zu Berlin geworden. Was zunächst nach Ig-Nobelpreis klingt, könnte sich zweiten Blicks als interessant erweisen. Zum einen scheint die Frage, ob moralische Werturteile sich neurologisch beschreiben lassen, nicht ganz ohne, zum anderen hat das Thema politische Relevanz in einer Zeit, da unterm wachsamen Auge digitaler Öffentlich...