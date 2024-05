Seit Monaten hat eine Korruptionsaffäre die japanische Politik fest im Griff. Dabei geht es um schwarze Kassen, die aus Einnahmen von Fundraisingpartys einiger Fraktionen der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) entstanden sind. Zudem wurde ein Teil des Geldes an die Parlamentarier ausbezahlt, ohne dass diese die Einnahmen deklariert hätten. Die Intransparenz der Verwendung von Geldern in der Politik ist seit Jahrzehnten immer wieder Thema in der Öffentlic...