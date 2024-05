Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in den zurückliegenden Jahren drastisch gestiegen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind die Ursachen dafür allerdings noch unklar. Statt errechneten 50.000 Menschen, die 2023 erstmals Leistungen aus der Pflegeversicherung benötigen sollten, waren es tatsächlich mehr als 360.000. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte Lauterbach am Montag, dass die starke Zunahme in kurzer Zeit zu denken gebe...