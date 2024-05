Die Ihr dahinstarbt lange vor der Zeit,

die Ihr im Kampf fürs Recht gefallen seid,

zerstochnen Auges und zerschlagnen Munds,

Ihr Toten seid für alle Zeit mit uns.

Theodor Kramer

Mit dem Erzählen muss man einfach anfangen. Man muss anfangen, und man weiß natürlich, womit man anfängt: Der Schriftsteller Erich Hackl wurde am 26. Mai 1954 in Steyr geboren und wuchs in der Gregor-Goldbacher-Straße auf. Das ist der erste Satz. Die Stadt war seit dem 19. Jahrhundert ein be...