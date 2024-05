Nach der schwierigen Regierungsbildung im Anschluss an die Wahlen vor einem Jahr ist Premierminister Srettha Thavisin von der liberalen Pheu-Thai-Partei (PT) erst seit neun Monaten im Amt. Wird er es bereits in wenigen Wochen verlieren? Die Frage steht ernsthaft im Raum, seit das Verfassungsgericht am Mittwoch eine Klage von 40 Mitgliedern des Senats zur Behandlung angenommen hat, ihn unter dem Vorwurf des Verstoßes gegen Ethikregeln abzusetzen. Dabei geht es um die...