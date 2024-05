Warum mittelalte Brillenträger es trotz just verstauchtem linken Fuß fast witzig finden sollten, wenn ihre Brille von vielen fremden Füßen zermosht wird? Bei mir lag das am Pfingstmontag abend daran, dass im Friedrichshainer Cassiopeia-Klub die Clowns so irrwitzig wüteten, als wären sie Australiens zur Zeit wildester Beitrag in Sachen Schnelleben-Frühsterben-Weltmusik. Könnte auch so sein. Wären die Clowns nicht unsterblich.

