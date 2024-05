Die Nationalversammlung der Sozialistischen Republik Vietnams hat am Mittwoch den bisherigen Minister für öffentliche Sicherheit, To Lam, zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Sein Vorgänger Vo Van Thuong war im März wegen Korruptionsvorwürfen nach nur einem Jahr im Amt zurückgetreten und aus dem Politbüro ausgeschlossen worden. Nach ihm war auch die Parlamentspräsidentin Vuong Dingh Hue wegen, wie es hieß, »Regelverstößen« und »Unzulänglichkeiten«, was als ungenügen...