Häuser, Piur, Biewer, Gregor, Rauschenbach

Die Damen und Herren Burschelmann, Luschmihl, Pittuhn und Seidenschnur, nicht zu vergessen Pilei (Pionierleiter) Alfons aus dem Kollegium und die Kinder Harald, Bärbel Patzig oder Sonja Zunder, die sich – erraten! – um den altklugen Schüler Ottokar Domma scharten, gedachten am Pfingstmontag ihres geistigen Vaters Otto Häuser, der sie im Eulenspiegel wie auch in vielen Büchern bekannt machte. Der Pädagoge und Satiriker (das kann zusammenpassen!) kam vor 100 Jahren in...