Das Great Barrier Reef nordöstlich von Australien ist ein so einzigartiger wie bedrohter Schatz der Natur. Aus rund 2.900 einzelnen Korallenriffen bestehend, bietet es zahllosen Fischarten und anderen Spezies Lebensraum. Sterben die Korallen in großer Zahl ab, bricht das komplexe Ökosystem in sich zusammen.

Umfassende Untersuchungen eines Teams der Reef Authority (etwa: Riffbehörde), des Australian Institute of Marine Sciene und von CSIRO, der zentralen australische...