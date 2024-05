Trotz des Todes von Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amir-Abdollahian bei einem Hubschrauberabsturz am Sonntag werden in nächster Zeit keine großen Veränderungen der iranischen Innen- und Außenpolitik erwartet. Das bedeutet, dass vermutlich auch die indirekten Gespräche mit der US-Regierung weitergehen werden, die in diesem Jahr wieder in Gang gekommen sind. Vielleicht gewinnen sie jetzt sogar etwas Auftrieb, denn der geschäftsführende Nachfolger vo...