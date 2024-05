Rechte und rassistische Gewalt haben im vergangenen Jahr noch einmal zugenommen. Das geht aus zwei Statistiken hervor, die am Dienstag nacheinander in Berlin präsentiert wurden. Die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Horst Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, vorgestellten Fallzahlen für »Politisch Motivierte Kriminalität« (PMK) zeichnen dasselbe Bild wie die Jahresbilanz der Gewaltopferberatungsstellen. »Der Rechtsextremismus bleibt die größte ex...