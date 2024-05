Am Pfingstmontag ist auf dem Campus der Goethe-Universität in Frankfurt am Main Ihr Protestcamp in Solidarität mit den Menschen in Gaza gestartet. Was sind Ihre Beweggründe?

Wir stehen solidarisch mit den Menschen in Palästina im allgemeinen und insbesondere mit unseren Mitstudierenden und Lehrenden in Gaza. Durch die anhaltenden israelischen Angriffe auf das Zivilleben in Gaza haben zahlreiche Studierende und Lehrende ihr Leben verloren, und am 17. Januar ist auch ...