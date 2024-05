Was die Flüsse in Schweden sind die Straßen in Wien: sauber. Eine Kippe fallen lassen kostet 90 Euro. Dann die ganzen Gärten und Parkanlagen: Überall rupfen, zupfen und harken Gärtner. Und schließlich die Kultur und Kunst: Ständig stößt man auf zum Teil gigantische Museen, Musentempel, Schlösser, Theaterhäuser. Allein gegen das Museumsquartier (90.000 Quadratmeter, 60 kulturelle Institutionen) ist das Berliner Humboldt-Forum ein Witz. Das riesige Barockschloss Belve...