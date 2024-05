In keinem anderen Land der führenden imperialistischen Länder wurden in den vergangenen Jahren durchgehend so schlechte Wirtschaftsdaten erhoben wie in Großbritannien. Das zeigt eine am Freitag vom britischen Gewerkschaftsverband TUC veröffentlichte Studie. Demnach verzeichnete das Vereinigte Königreich seit 2021 die höchste Inflation und das niedrigste Wirtschaftswachstum aller G7-Staaten, was im Land zu einem drastischen Anstieg der Armut geführt hat.

Die Preise w...