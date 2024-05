Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und gegen den Anführer der Hamas in Gaza, Jahja Sinwar, beantragt. Das teilte der Gerichtshof am Montag in Den Haag mit. Weitere Haftbefehle will Chefankläger Karim Khan demnach gegen Israels Verteidigungsminister Joaw Gallant sowie gegen Sinwars Stellvertreter Mohammed Deif und gegen Hamas-Auslandschef Ismail Hanija erreichen. Laut Kha...