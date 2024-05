Am ehesten ist die US-amerikanische Pianistin und Komponistin Kelly Moran in »Indie-Kreisen« (was immer das heute noch bedeuten mag oder nicht) durch ihre Zusammenarbeiten mit Künstlern wie Oneohtrix Point Never, FKA twigs, und Yves Tumor bekannt. »Moves in the Field« ist ihr zweites Album für Warp Records und das erste, das sie für zwei Klaviere geschrieben hat. Jedoch nicht für zwei Pianisten: Ihr Ausrüster hat ihr ein Disklavier zur Verfügung gestellt, das ihr er...