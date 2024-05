Die US-Regierung will nun auch Zölle auf beidseitige Solarzellen aus China erheben, die bisher von den Abgaben ausgenommen waren. Wie die Financial Times am Donnerstag berichtete, wird in Washington über weitere Beschränkungen für Importe aus der Volksrepublik nachgedacht. Zunächst werde an den Grenzen eine Abgabe von 14,25 Prozent auf die speziellen Solarzellen erhoben. Diese kommen öfter in großen Freiflächenanlagen zur Anwendung. Da sie Sonnenenergie von beiden S...