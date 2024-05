In der »größten Demokratie der Welt« sind die Wahlen zum Unterhaus des Parlaments, der 543köpfigen Lok Sabha, in vollem Gang. Dieses Wochenende, am 20. Mai, findet die fünfte von sieben Abstimmungsphasen statt, bevor am 4. Juni, drei Tage nach der letzten Runde, die Auszählung erfolgt. Mit 49 Wahlkreisen, verteilt über acht Unionsstaaten, ist die aktuelle Runde eine der kleinsten. Die Wahlbeteiligung in den ersten vier lag zwischen 65,6 und 67,2 Prozent – auch Fraue...