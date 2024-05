Haben Sie davon gehört, dass es vor drei Wochen einen Putschversuch in Spanien gegeben hat? Nein? Dann haben Sie offenbar nicht die spanische Presse gelesen. Denn das ist, was progressive Medien, Intellektuelle und Künstler, was Sozialdemokraten und Gewerkschaften behaupten: Die Justiz erfindet einen Korruptionsfall gegen Ministerpräsident Pedro Sánchez vom sozialdemokratischen PSOE, um mit Hilfe einer ergebenen Presse seinen Rücktritt zu erzwingen. Fünf Monate nach...