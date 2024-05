Die Geschäfte der Handelsschiffahrt laufen relativ gut, bringen aber deutlich weniger Gewinne als in den vergangenen Jahren. Nach dem Boom der Postpandemiejahre scheint sich die wirtschaftliche Lage in gewisser Weise zu »normalisieren«. Deutschlands größte Linienreederei, der Konzern Hapag-Lloyd, lieferte dazu nun mit der ersten Quartalsbilanz 2024 aktuelle Zahlen: Der Gewinn ging »um 84 Prozent zurück«, dramatisierte am Mittwoch das maritime Portal Hansa – die Reed...