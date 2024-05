Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat das Attentat überlebt, er befinde sich aber noch in »sehr ernstem Zustand«. Dies berichteten seine Ärzte am Donnerstag, die Notoperation am Mittwoch hatte fünf Stunden gedauert. »Der Zustand ist aufgrund der Komplexität der Verletzungen immer noch sehr ernst«, sagte Robert Kaliňák, Verteidigungsminister und einer der drei stellvertretenden Ministerpräsidenten von Ficos sozialdemokratischer Smer-Partei zu Medienvertreter...