Auf den Weltverband FIFA kommt eine Entschädigung in Millionenhöhe im Streit um die Rechte am Freistoßspray zu. Der brasilianische Bundesgerichtshof STJ lehnte am Dienstag einen letzten Einspruch der FIFA ab und gab nach sieben Jahren Streit auf allen Gerichtsebenen dem Erfinder Heine Allemagne recht. Die genaue Höhe der Entschädigungszahlungen wird noch gerichtlich festgelegt.

Der Brasilianer hatte im Jahr 2000 ein Spray entwickelt, das helfen sollte, die Freistoßm...