Bei manchem Horrorfan klingelt vielleicht etwas, wenn der Name Ole Bornedal fällt. Ja, lang ist es her. Beinahe 30 Jahre. Da wurde sein Debüt »Nightwatch« zum Kassenschlager. Ein Student, der als Nachtwächter in einer Leichenhalle jobbt und es dort mit einem nekrophilen Killerkommissar aufnehmen muss, der seine Opfer skalpiert, lockte 1994 rund 750.000 Zuschauer in deutsche Kinos. 1997 drehte Bornedal den Film gleich noch mal, diesmal auf Englisch, mit Ewan McGregor...