In Niger spitzt sich die Schuldenkrise zu. Die Regierung in Niamey sah sich Ende April gezwungen, erstmals seit Aufhebung der ECOWAS-Sanktionen im Februar auf den regionalen Finanzmarkt zurückzukehren. Insgesamt gelang es in einer »Spezialoperation«, mehr als 457 Milliarden CFA-Francs (rund 747 Millionen US-Dollar) zu beschaffen. Diese für den nigrischen Staat beispiellose Summe soll »vorrangig zur Schuldentilgung« verwendet werden, hieß es. Die Strategie ist riskan...