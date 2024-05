Ein weiterer unübersetzter zwischen so vielen unbedeutenden übersetzten Franzosen. Bertrand Méheust ist Kritiker des irrsinnigen Wachstumsfetischs und eher pessimistisch, was die Zukunft angeht. Er zeigt auf, wie sehr die heutige Politik eine des »Oxymorons« ist. Unter diesem Fremdwort versteht man die Kombination zweier widersprüchlicher Begriffe, z. B. »Schwarzer Schimmel«. Der Schimmel ist ein weißes Pferd. Schwarze Schimmel gibt es also nicht und kann es auch ga...