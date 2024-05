Stelzer, Messemer

Er gehörte zu den Typen, die nicht im Mittelpunkt von Filmen standen, aber ohne die diese Werke viel langweiliger gewesen wären. Hannes Stelzer (der eigentlich Hans-Joachim hieß) wurde am Donnerstag vor 100 Jahren in Görlitz geboren und hat, nachdem er seine Film- und Fernsehlaufbahn mit 40 Jahren startete, bis zu seinem Tod 2015 in rund 150 Filmen vor der Kamera gestanden. Nachdem er noch für kurze Zeit in den Krieg ziehen musste, konnte er 1946 am Theater seiner H...