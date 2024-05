Am Montag hat in Indien die vierte von sieben Runden der bis Anfang Juni andauernden Wahlen zur Lok Sabha, dem Unterhaus des nationalen Parlaments, stattgefunden. Damit hat nun mehr als die Hälfte der insgesamt 970 Millionen Wahlberechtigten im bevölkerungsreichsten Land der Erde die Gelegenheit gehabt, ihre Stimme abzugeben. In den ersten drei Runden sind schon die Entscheidungen über 284 der 543 Sitze gefallen, in weiteren 96 Wahlkreisen, verteilt über zehn Unions...