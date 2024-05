Nichts eignet sich mehr für Missverständnisse als Sprache. Der Pottwal heißt auf englisch sperm whale. Nach der ölartigen Substanz in seinem Kopf, aus der man lange Zeit Kerzen machte. So weit, so seltsam. Ob die Pottwale ähnliche Probleme mit falscher Semantik haben, bleibt offen. Dass sie sich aber kompliziert ausdrücken können, hat neuere Forschung nachgewiesen.

Während die erwachsenen Pottwalmännchen Einzelgänger sind, bilden Weibchen und Jungtiere soziale Grupp...