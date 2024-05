Die Proteste von Studenten gegen den Krieg in Gaza nehmen nicht ab. Nicht nur in den USA und Deutschland mehren sie sich, auch die Schweiz haben sie mittlerweile erreicht. In allen größeren Universitätsstädten besetzen Studenten ihre Hochschulen, um neben einem Waffenstillstand auch akademische Zusammenarbeiten mit israelischen Universitäten auszusetzen. Seit Anfang Mai standen besonders Lausanne (Kanton Waadt), Zürich und auch Genf im Zentrum der Schweizer Berichte...