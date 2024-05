Seit sieben Jahren geht das »Bündnis für Pflege« am Internationalen Tag der Pflegenden in Dresden auf die Straße. »Doch die Situation hat sich nicht verbessert«, beklagte Christin Baksai am Sonntag am Rande der diesjährigen Demonstration gegenüber junge Welt. Im Gegenteil: Im gleichen Zeitraum habe sich der Eigenanteil in Pflegeheimen verdoppelt, die Rente aber nicht. Es fehle außerdem nach wie vor an Personal. Die Heime würden immer mehr zu »Geldmaschinen für finan...