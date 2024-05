Glaubt man der Bundesregierung, haben die zahlreichen vor dem Ukraine-Krieg in die Europäische Union geflüchteten Männer zunächst nicht zu befürchten, demnächst an die Front gezwungen zu werden. Für ukrainische Kriegsflüchtlinge gelte »in der gesamten Europäischen Union ein einheitlicher Schutzstatus«, hat ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin auf Nachfrage von junge Welt erklärt. Alle Fragen rund um den Schutzstatus »wären Fragen, die dann au...