Das Verbreitungsgebiet der Infektionskrankheit Malaria könnte auf dem afrikanischen Kontinent in Zukunft deutlich schrumpfen. Durch den Klimawandel und damit einhergehend höhere Temperaturen dürften sich die Wasserreservoirs in Afrika verringern. Die übertragende Stechmücke Anopheles benötigt für ihre Nachkommen stehende Gewässer. Weniger Mücken gleich weniger Malaria, so ein Team von britischen Forschenden in der aktuellen Ausgabe des US-Fachmagazins Science. In Eu...