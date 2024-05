Spanische Universitätsrektoren zeigen sich solidarisch mit den Protesten ihrer Studenten gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen: Am Donnerstag unterschrieben 77 der insgesamt 83 Leiter der öffentlichen und privaten Universitäten eine Erklärung, in der sie sich »den Empfindungen unserer Studenten« und »den von ihnen erhobenen Forderungen nach Maßnahmen«, um »der Eskalation der Gewalt Einhalt zu gebieten« anschließen. Konkret will die Konferenz der Rektoren der sp...