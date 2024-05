Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) hat die Konkurrenz vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) für die Art und Weise des Parteiaufbaus kritisiert. »Hier öffnet sich eine Organisation, die das Parteienprivileg in Anspruch nimmt, gezielt nicht für ihre Anhänger«, sagte Ramelow am Sonnabend dem Stern mit Blick auf die engmaschige Kontrolle und Begrenzung der Aufnahme von Mitgliedern in die neue Partei. Entschieden werde »wie früher« in Berlin. Der BSW-...