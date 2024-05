Die Aktionstage gegen US-Autobauer Tesla sind zu Ende. Am Sonntag wurde das Protestcamp der Klimaschutzaktivisten auf der Festwiese im brandenburgischen Grünheide abgebaut, erklärte eine Pressesprecherin vom Bündnis »Tesla den Hahn abdrehen« gleichentags gegenüber jW. Die Mitorganisatoren von Camp und Demonstrationen am Freitag und Sonnabend seien »sehr zufrieden« und werteten die Aktionstage als »großen Erfolg«. Nach einer Demonstration am Mittwoch in Potsdam hätte...