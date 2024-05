Freitag, 3. Mai

Die Lage der Pressefreiheit ist weltweit übler geworden, meldet »Reporter ohne Grenzen«. Deutschland habe sich in der Rangliste verbessert, aber nur, weil »sich andere Länder verschlechtert haben«. Typische Probleme hierzulande: Journalisten werden nicht vor dem Mob geschützt, und der Verfassungsschutz verfolgt eine Tageszeitung. Konkret: die junge Welt, in der dieses Tagebuch erscheint. Damit will der VS nach Auskunft der Regierung Mitarbeiter und L...