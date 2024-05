Die Wohnkrise in Deutschland verschärft sich. Die Kombination aus Wohnungsknappheit und hohen Baukosten habe die Mieten weiter steigen lassen, teilte der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) am Mittwoch mit. In Mehrfamilienhäusern etwa stiegen die Wohnkosten bei neu abgeschlossenen Mietverträgen im ersten Quartal um 5,6 Prozent. Ein Ende dieses Trends ist laut VDP nicht in Sicht: »Es lastet ein immenser Druck auf dem Mietwohnungsmarkt«, sagte Hauptgeschäftsführe...