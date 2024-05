Baden-Württembergs Regenten sind sich für keine Peinlichkeit zu schade. Wer es ins Ländle schafft, den heißt das Wissenschaftsministerium neuerdings mit »Join The Nerd Länd« willkommen. Soll bedeuten: Verkopfte Technikfuzzis sind das beste Humankapital, weshalb pfiffige Campaigner »Bestes Studium. Bestes Leben. Beste Jobs« plakatieren. Der Haken: Nicht alle schaffen es über die Grenze, am wenigsten der IT-affine Inder, den einst Gerhard Schröder per »Greencard« nach...