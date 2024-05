Nach 16 Jahren auf der Regierungsbank hat die CDU bis zuletzt nichts unversucht gelassen, um durch Kampagnen und Attacken die Ampelkoalition zu spalten. Am Dienstag haben die 1.001 Delegierten des mehrtägigen Bundesparteitags in Berlin darüber abgestimmt, was der BRD durch eine neue CDU-geführte Regierung droht. So sprach sich eine klare Mehrheit dafür aus, dass die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht stufenweise reaktiviert werden soll. Bis zur Umsetzung eines verpflichte...