Zu Beginn der »Antiterroristischen Operation« standen etwa 100.000 Mann unter Führung Kiews rund 30.000 bewaffneten Milizionären im Donbass gegenüber. Die USA unterstützten den Feldzug von Anfang an, obwohl im April noch in Genf zwischen der Ukraine, Russland, den USA und der EU Verhandlungen über eine Deeskalation stattgefunden hatten. Sie endeten am 17. April trotz eines Abschlussdokuments im wesentlichen ohne Ergebnis.

Bereits am 7. April 2014 sprach das russisch...